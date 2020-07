Bibliotekaren anbefaler: Familien i litteraturen

Anna er fortælleren i denne roman hvor hun sammen med sine søskende Eva og Christian skal tømme huset efter forældrenes død. Faderen er død af demens og moderen valgte ikke at leve videre bagefter. Det bliver således en roman om hvordan de tre søskende ser meget forskelligt på deres forældre og deres barndom, men også en roman om Annas forhold til sine egne børn, der er ved at være store teenagere.

Smirnoff, Karin: Jeg tog ned til bror

Jana voksede op med en tyrannisk og afstumpet far, og har i en årerække boet langt væk fra sin barndomsegn, men er nu på vej tilbage for at besøge sin bror, som er blevet i barndomshjemmet. Besøget bliver hurtigt af en permanent karakter. Jana får et job som hjemmehjælper, og forsøger at finde sig til rette i sin barndomsegn, men dæmonerne står i kø.