Bibliotekaren anbefaler: En god engelsk krimi

Roskilde Avis - 12. august 2020 kl. 05:52 Af Susan Jessen Spiele, bibliotekar på Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er vældig meget træk på bibliotekets krimisamling hver sommer; måske er det tanken om en lang ferie i familiens skød, der inspirerer? Uanset er der næsten ikke noget så hyggeligt, som at smække benene op og nyde gyset ved et godt mord. Når det så også er spændende og gode historier, så er det en ren vinder. Dog er det lidt mystisk, når man ved at det næsten altid er en nærtstående, der også i den virkelige verden er morderen...

Greer Hendricks: You Are Not Alone

Shays liv er ikke som hun håbede; hun er arbejdsløs, hendes ven og roomie vil flytte sammen med sin kæreste og på vej til en jobsamtale ser hun en kvinde begå selvmord på stationen. Det ryster hende dybt og hun møder op til en mindehøjtidelighed for kvinden, arrangeret af hendes venner. Der møder hun de glamourøse Moore søstre, der har helt andre motiver for at starte et venskab end Shay tror. Hurtigt bliver hun viklet ind i en verden hun ikke forstår.

Shay er en helt almindelig kvinde, der ved et rent tilfælde pludselig havner i en uforudsigelig situation. Nogle gange er noget, der er for godt til at være sandt, det også.

Michael Koryta: If She Wakes

Tara er studerende ved et lille universitet og har fået ansvaret for at køre en besøgende gæstetaler. Undervejs sker en trafikulykke, hvor kun Tara overlever. Hun er ramt af Locked-in syndrom, hvor hun er fuldstændig lammet og kun kan bevæge øjnene op og ned. Mens hun kæmper på hospitalet for at vise, at hun ikke er en grøntsag, finder en undersøger hyret af universitet, Abby, tegn på at ulykken var overlagt. Tara er i fare, hvis det kommer frem hun kan vidne, og Abby kæmper for at finde sandheden.

Handlingen skrider hurtigt frem i denne thriller, men ikke på bekostning af personerne. Man mærker klaustrofobien, når Tara i sin lammede krop kæmper for at skabe kontakt til lægen og familien. Og føler med Abby, når hun prøver at komme sig efter et traume og finde sit gamle jeg igen - måske i tide til at redde både hende og Tara.

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her i på Roskilde Avis' hjemmeside.

