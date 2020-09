Bibliotekaren anbefaler: Dobbelt op på H.C. Ørsted

I år er det 200 år siden, at H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen, og dermed blev en af de største danske forskere til dato. I anledning af jubilæet, er der udkommet to veludførte danskproducerede tegneserier om Ørsted og hans opdagelse.

H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen var afgørende for den elektricitet som vores samfund i dag baserer sig på. Forudsætningen for at vi kan tænde lyset, bruge vores smartphone, se film, høre musik, og køre i elbil. Begge biografitegneserier tager udgangspunkt i Ørsteds opdagelse, men de angriber stoffet på forskellig vis. Således beskrives Ørsteds første mislykkede forsøg, foran cremen af fransk forskning i starten af 1800-tallet, forskelligt. Men den overordnede historie er naturligvis den samme.