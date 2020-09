Bibliotekaren anbefaler: Den sunde skepsis og de lokkende løgne

Nedenfor er tre bøger, der forsøger at tage livtag med de problemer og give læseren et fascinerende indblik i, hvordan verden er blevet så utroværdig og hvordan man finder tilbage til den virkelige, sandfærdige verden.

Ud over et tankevækkende historisk oprids af begrebet fake news, så dykker Collignon ned i, hvordan skrøner og usandheder har påvirket nylige valgkampe og den offentlige mening, og slutteligt er der bud på, hvordan vi kommer videre og, som bogen da også så rammende hedder, tilbage til virkeligheden.

Virkeligheden, eller måske nærmere, hvordan vi beskriver, opfatter og formidler den, er også i fokus i Skeptisk. Her dykker den psykologuddannede forfatter ned i, hvorfor kildekritik og en sund skepsis er vigtigt, og undersøger samtidig nogle af de psykologiske faktorer, der gør det så svært at være objektiv og undgå at falde for fake news.

Forstå populismen af Anna Libak

At alt ikke nødvendigvis er, som vi antager, er på mange måder temaet i Libaks essay om populisme. Foruden at redegøre for, hvor populismen måske dækker over noget helt andet, så slutter også Libak af med en række gode råd. Denne gang 7 af slagsen, der er møntet på politikere og beslutningstagere i det håb, at de kan forhindre yderligere tab af tillid til dem og vort demokrati.