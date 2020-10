Bibliotekaren anbefaler: Danmarks nationalskjald Kim Larsen 75 år

Gasolin - Gør det noget (1977)

Ingen hyldest til Larsen uden Gasolin. Gør det noget er Gasolins syvende og sidste dansksprogede plade. Bandet havde et ønske om at lave en garagerockplade, og bandet sluttede også epoken med den hårdeste plade i deres karriere, hvor man får associationer til en datidens største bands, Sex Pistols. Ud over Det bedste til mig og mine venner består pladen af rå, minimalistiske og fabelagtige sange og store hits som Kina Rock, Get On The Train, Kattemor og Strengelegen.