Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekaren anbefaler: Barsk krimi noir Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekaren anbefaler: Barsk krimi noir

Roskilde Avis - 15. juli 2020 kl. 06:39 Af Morten Langkilde, bibliotekar på Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge anbefaler Morten Langkilde en spansk tegneserie, der er skrevet af Enrique Sanchez Abuli, og tegnet af Jordi Bernet. Torpedo er oprindelig skabt tilbage i 80'erne, og tidligere delvist udgivet på dansk. Men nu udgivet komplet i fem store lækre samlebind - ca. 800 sider i alt.

Torpedo 1936 af Enrique Sanchez Abuli

Torpedo hedder i virkeligheden Luca Torelli. Han er en afstumpet og kynisk lejemorder i New York Citys voldelige gangstermiljø, i tiden lige efter Depressionen. En hård fyr, med et hjerte af sten, der betaler sin gæld med sin Colt 45, og som ikke forventer at livet giver ham nogen gaver.

Torelli har mange venner. Ikke fordi han er et venligt menneske, men fordi ingen vil være uvenner med en bitter sicilianer, for hvem et menneskeliv er mindre værd en pakke spaghetti. Tættest på Torelli er hans assistent Rascal, der er mere skrupelløs end han er klog. En evig prygelknabe for Torelli, men alligevel hans trofaste medløber.

Torpedo 1936 er dybest set klassisk noir. Mænd er oftest kriminelle, men altid nogen dumme svin. Kvinder er smukke og lever af deres udseende. Handlingen er barsk, og handler om penge og sex. Men serien har afgjort et twist af noget der er ekstra-punket, og som formodentlig er meget i stil med hvad filminstruktøren Quentin Tarantino ville have gjort, hvis han skulle lave en film om Dashiell Hammett eller Sam Spade.

Det er, med andre ord, helt ud over kanten i forhold til, hvad der er god smag og sund moral. Gennemført grumt og grimt, og absolut ikke for dem, der foretrækker at læse smuk og poetisk litteratur. Men rasende konsekvent fortalt, og flot og energisk tegnet.

Heldigvis er skæbnens ironi også en spiller i Torpedo. Flere gange sidder den kyniske Torpedo tilbage med nederlaget malet i ansigtet. En stor trøst at grumheden ikke altid vinder.

Serien er ikke for alle, men holder du af barske historier med ditto humor, er Torpedo lige noget for dig.

Find alle fem bind med Torpedo her.

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her på Roskilde Avis' hjemmeside.