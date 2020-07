Bibliotekaren anbefaler: At sanke en spiselig blomst

Du har måske hørt om en ven eller kollega snakke om at sanke. Nysgerrigt nikker man og lytter til historierne om ture efter vilde rørsvampe og lækre ramsløg. Men hvad betyder det egentlig at sanke? Det betyder faktisk bare at samle. Flere og flere af os danskere finder vej ud i skove, marker og strande for netop at samle spiseligt grønt. Hvorfor gør man det, spørger du måske? Det er sjovt, lærerigt og godt for naturen at spise grønt lokalt. Og man kan gøre det i fællesskab og det er altid hyggeligt. Her er et par gode bud på bøger, der kan hjælpe dig i gang med at sanke.