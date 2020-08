Send til din ven. X Artiklen: Bibliotekaren anbefaler: Årets plader - lidt på forkant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotekaren anbefaler: Årets plader - lidt på forkant

Roskilde Avis - 26. august 2020 kl. 05:31 Af Anya Mathilde Poulsen, musikbibliotekar ved Roskilde Bibliotekerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år ved årets udgang gør musikmedier status over de forgangne 12 måneder med lister over årets bedste udgivelser. Der er stadig lidt tid til 2020 klinger ud, men disse tre plader er så stærke, at de allerede nu ligner kandidater til de høje placeringer.

Fiona Apple - Fetch The Bolt Cutters

Fiona Apple udgiver sjældent albums - til gengæld er Fetch the Bolt Cutters et mesterværk. Ved første lyt kan den virke strittende og kaotisk med percussionrytmer, der uregerligt skifter kurs. Men når den åbner sig, åbner der sig et mirakuløst musiklandskab. Teksterne er som en hudløs knytnæve af en digtsamling - rå og smertende, men også opløftende. "I want you to use it / Blast the music / Bang it, bite it, bruise it," synger Apple som var det et mantra for livet selv. Måske ikke bare årets, men årtiets album.

Find Fetch The Bolt Cutters her.

Phoebe Bridgers - Punisher Hvis man skal læse litteratur, mens man lytter til Punisher, kunne Shirley Jackson passe godt. Phoebe Bridgers' sange fremmaner noget af samme atmosfære som Jacksons horrorklassikere The Haunting of Hill House og We Have Always Lived in the Castle. Man hjemsøges af gådefulde fornemmelser af, at det spøger i sangene, og at de befolkes af dysfunktionelle skyggeskæbner - klædt i singer-songwriter-lyd og længselsfulde cellostrejf. Undervejs spørger man sig selv, hvad der mon skete med den forsvundne skinheadnabo i "Garden Song"? Hvorfor er haven helt nytilplantet?

Find Punisher her.

Taylor Swift - Folklore Som dronningen af poleret countrypop blev Taylor Swift engang betragtet som lidt indholdstom, men det er fortid. De senere år har hun brudt alle forudsigelige roller, hævet den kønsbevidste fane og på den partipolitiske front tydeligt luftet sine anti-Trump-holdninger. Det nye album blev udgivet helt uventet og viser en eftertænksom musikalsk side med indie-tonede melodier, bl.a. i vokalt samspil med Bon Iver. Trods den afdæmpede lyd er der dynamit i teksterne. "No one likes a mad woman / You made her like that."

Find Folklore her.

Pladerne kan lånes på både vinyl og cd på Roskilde Bibliotekerne.

Hver uge bringer en bibliotekar fra Roskilde Bibliotekerne anbefalinger her på avisens hjemmeside.

