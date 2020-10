Bibliotekaren anbefalder: Søvndyssende godnathistorier

Kniber det med at få dit barn til at sove? Selv om du har sagt godnat og tændt natlampen, går der ikke længe, før du hører små fodtrin, eller én der kalder. Hvis du overhovedet får lov at forlade værelset. En søvndyssende godnathistorie kan være løsningen på udfordringen. Vi kommer her med tre bud på historier, der kan hjælpe dit barn med at falde til ro og overgive sig til søvnen.