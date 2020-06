En lille bold eller lignende i hånden er god at klemme. Øvelsen kan være med til at give ro i kroppen. Mette BL Thomsen kender effekten via sin uddannelse som akupunktør og zoneterapeut. Foto: Jan Partoft

Bevar de gode vaner fra coronatiden

Roskilde Avis - 10. juni 2020 kl. 06:27 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Isolation, fysisk afstand og meget hjemmetid er for mange et resultat af nedlukningen i forbindelsen med corona-virusen, der er en mental belastning. Hvis man griber det an med en positiv tilgang, kan man få glæde af nogle af erfaringerne.

- Det gælder om at tænke fremad og se på hvilke positive oplevelser man har ud af at være hjemme i længere tid, siger Mette BL Thomsen, der har akupunktur, zoneterapi og coaching-virksomheden Lift Your Life.

- Man har helt sikker nogle gode erfaringer, man ikke er klar over. Det kan for eksempel være, at man er mere udhvilet fordi man sover bedre.

- Så skal man tænke over hvorfor, går man tidligere i seng og sover mere end i en travl hverdag? Hvis det er tilfældet, skal man prøve at bevare et bedre søvnmønster i fremtiden. På den måde får man også noget godt ud af denne tid, siger Mette BL Thomsen.

Hygiejne på to måder

Hyppige håndvaske og afspritning af hænder og ting, har sat den daglige hygiejne i højsædet.

- Vi er blevet gode til at passe på os selv, når det gælder det fysiske, men vi skal huske at have sindet med, siger Mette BL Thomsen.

- Der skal vi prøve at være glade, selv om hverdagen er helt forandret. Vi skal sætte gang i de sunde tanker. Nu har vi muligheden for at sætte fokus på vores gode og dårlige vaner. Coronatiden er det et godt tidspunkt til at bryde vanerne.

Mette BL Thomsen bruger igen søvnen som et eksempel, hvor man kan lave nye og holdbare vaner. Det handler blandt andet om at finde ud af, hvor mange timer man har brug for at sove for at være udhvilet. Det finder man ofte ud af i ferie og også i disse corona-tider, hvor mange har været hjemme.

- Hvis man har svært ved at falde i søvn, er en god ide at gennemgå hele dagen baglæns og så finde fem ting man har været glad for at have gjort i løbet af dagen, siger hun.

- Det skal man gøre når man lægger sig til at sove.

- Valget behøver ikke at være nogen stor begivenhed eller hændelse. Man kan for eksempel glæde sig over at man fik vasket tøj, eller at man stod op da uret ringede. Det handler om at mærke glædesvækkende følelser.

- På den måde bliver man mere rolig, så er det lettere at falde i søvn. Hvis man vågner om natten gentager man kun de glade tanker.

Klem og sokker

Det er ikke kun tanker, der hjælper, man kan også give sig selv lidt fysisk hjælp. Fødder og ankler har godt af varme, så falder sindet bedre til ro, så uldsokker under dynen kan være en god idé.

Mette BL Thomsen anbefaler også, at man anbringer en rund genstand i det dybe i håndfladen. Det kan være en sten eller lille bold, man kan klemmer om. Man kan også bruge tommelfingeren til at trykke sig selv i håndfladen, det hjælper også. Brug venstre tommeltot i højre håndflade eller omvendt.

Tålmodighed med den indsat man gør for at ændre en vane er vigtig, mener Mette BL Thomsen.

- Man skal blive ved med at gøre det på den nye måde igen og igen, så man får brudt det gamle mønster og holde fast i de nye gode vaner. Det gælder om at motivere sig selv, så man ikke falder tilbage til gamle vaner, der spænder ben for livsglæden.