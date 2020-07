Beskæftigelsesformand Bent Jørgensen (V) lover en øget indsats for at få nogle af Roskildes mange nye ledige tilbage i arbejde.

Beskæftigelsesformand: 575 flere ledige i Roskilde

Roskilde Avis - 08. juli 2020 kl. 11:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Roskildes Beskægtigelsesudvalg, byrådsmedlem Bent Jørgensen (V), fortæller, at corona-krisen også har skabt stor ekstra arbejdsløshed i kommunen. Siden sygdommen for alvor blev alvorlig, og regeringen lukkede samfundet ned den 9. marts, var ikke færre end 575 flere blevet arbejdsløse, viser en opgørelse fra slutningen af juni.

- Nu arbejder vi igen hårdt med at få ledige i beskæftigelse, men det sker jo i en situation, hvor der også er blevet færre ledige job end før, forklarer han.

Samtidig blev de lediges pligt til at stå til rådighed suspenderet under corona-krisen, hvor det ikke gav mening, at de skulle møde frem til ingenting på et lukket Jobcenter. Det er nu ophævet, så vi er tilbage i normale tilstande, hvor man har plit til at møde op, fortæller Bent Jørgensen

I slutningen af juni havde Roskilde i alt 2.115 registrerede arbejdsløse, hvilket er en stigning på 36 pct. siden marts måned. Til sammenligning var arbejdsløsheden i Roskilde gennem de forudgående fem år faldet med 5,5 pct.

Indenfor hele Region Sjælland er antallet af ledige job også faldet betydeligt, hvilket gør det sværere for de arbejdsløse at finde noget andet.

Bent Jørgensen forklarer, at Roskilde vil gøre alt, hvad der er muligt, for igen at få flere ledige i sving.

F.eks. er der nu åbnet op for at starte forløb, hvor ledige får vejledning og opkvalificering. Betingelsen er dog, at den pågældende skal være med på at møde fysisk frem, og at det er en ordinær godkendt uddannelse.