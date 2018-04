Se billedserie Kommunen har allerede brugt mange penge på at indrette et lokale og et køkken, som ingen privat restauratør ville overtage på de udbudte betingelser. (Foto: Per Ringkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Bent Jørgensen (V) kritiserer: Skæv restaurant i det gamle rådhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bent Jørgensen (V) kritiserer: Skæv restaurant i det gamle rådhus

Roskilde Avis - 09. april 2018 kl. 00:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Med det her oplæg til en aftale, får vi en helt skæv restaurant i det gamle rådhus ved Stændertorvet.

Venstres leder i byrådet Bent Jørgensen er stærkt utilfreds med, at et flertal i byrådet nu er på vej til at indgå en aftale med en gruppe. Den vil oprette en såkaldt 'socialøkonomisk restaurant' i det røde rådhus på Stændertorvet i nyrenoverede lokaler under den gamle byrådssal.

- Efter min opfattelse bliver der tale om 'konkurrence-forvridning med kommunal støtte' i forhold til de andre restauranter og cafeer i området.

- Disse eksisterende virksomheder skal jo både betale normal husleje og en overenskomstmæssig løn, der er aftalt med tjenernes og kokkenes fagforening i 3F. Men sådan bliver det ikke i den nye kommunalt støttede restaurant.

Kommunen går for langt

Ifølge Bent Jørgensen går kommunen alt for langt med den kontrakt, der nu er lagt op til.

- Her er der ikke længere tale om en lille café, der kan passes af lidt 'alternative eksistenser', sådan som vi allerede kender det på biblioteket.

- Nej, man lægger op til en større restaurant, som endda også får tilladelse til servering ude på Stændertorvet.

- Samtidig er huslejen sat ned i forhold til den pris, som de private restauratører i sin til fik tilbudt, hvis de skulle drive virksomhed på stedet.

- Endvidere har kommunen allerede brugt over en million kroner på at indrette et nyt køkken i huset, og den slags investeringer må de andre private cafeer i området jo selv betale.

- Jeg har ikke noget imod socialøkonomiske eksperimenter. Men de skal ikke foregå lige i hjertet af Roskilde, hvor private restauratører må arbejde hårdt for at få det til at løbe rundt, mens de betaler fuld husleje og fuld løn, forklarer Bent Jørgensen.

Fejlinvestering

Efter hans opfattelse er problemet opstået, fordi kommunen allerede har brugt for mange penge både på køkken og et flot restaurations-lokale i stueetagen under den gamle rådhussal.

Meningen var, at det skulle kunne levere mad til- og i det hele taget betjene aktiviteterne i Byens Hus og dermed give et økonomisk skub til det.

Men det viste sig hurtigt, at både restauration samt køkken var forkert indrettet og for dyrt. Derfor har ingen private restauratører villet påtage sig denne opgave på de betingelser, der først var lagt op til.

- I et forsøg på at redde de tabte penge og projektet, ændrer man nu helt på de oprindelige forudsætninger og laver en 'skæv konkurrence', mener Bent Jørgensen.

Efter hans opfattelse vil det være bedre at acceptere tabet ved denne fejlinvestering og så lave turistkontor sammen med en lille café og udstilling af forskellige lokale produkter fra Roskilde-området i det flotte lokale, der nu er indrettet på stedet.

- Så ødelægger vi det da ikke samtidig for de lokale restaurøterer, der tjener penge hjem til kommunen, siger han.

tk