Bent Jørgensen (V) kritiserer: Forslag om integrationsudvalg

- Forslaget om nu at oprette et nyt integrationsudvalg i Roskilde med socialdemokraten Tuncay Yilmaz som formand er forhastet, og opgaven med integration fortjener en bedre behandling end en hovsa-løsning om at oprette endnu et byrådsudvalg med meget lidt kompetence og muskler til at løfte opgaven.

Sådan siger Venstres leder i byrådet Bent Jørgensen, der lige som i forringe periode er formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

- Vi er netop startet på en ny byrådsperiode, hvor der er indgået en konstitueringsaftale om oprettelse af udvalg og fordeling af arbejdsopgaver.

- Så virker det meget besynderligt, kun 10 dage inde i den nye periode - og efter byrådet har behandlet sammensætning af udvalg - så kommer borgmesteren og hendes parti med en uigennemtænkt ide om at oprette endnu et politisk udvalg.

- På mig virker det meget uprofessionelt og vidner desværre om, at det mere handler om at løse et internt problem i den socialdemokratiske gruppe, end det handler om at levere en gennemtænkt løsning og organisering af integrationsområdet for Roskilde kommune. Og særligt når det så ender med et udvalg med meget lidt kompetence.

Venter på redegørelse

Bent Jørgensen fremhæver, at byrådet så sent som i oktober efter et forslag fra Dansk Folkeparti har bedt om at få et en samlet rapport om hele integrationsområdet - hvilke indsatser der virker, og hvad der ikke gør.

- Den redegørelse er nu på vej, og det eneste fornuftige fra borgmesterens side havde været at afvente den redegørelse, som hun selv har stemt for, inden der ændres på den netop vedtagne opgavefordeling.

- Skulle man endelig diskutere, hvor integrationspolitikken skulle forankres, når borgmesteren nu ønsker en anden placering. Så burde hun for det første gøre det på en seriøs og ordentlig måde.

- For det andet burde hun overveje om det ikke var mere fornuftigt at give den en stærk forankring i for eksempel Skole- og Børneudvalget. Det vil give god sammenhæng til de indsatser som byrådet nu skal i gang med omkring en styrket unge indsats. Her skal vi under alle omstændigheder se på integrationspolitikken. Og for det tredje så burde borgmesteren vente på den redegørelse på området, som hun selv har stemt for i byrådssalen.

Bent Jørgensen slutter af med at give, hvad han kalder et godt råd til borgmesteren:

- Hun skal ikke lade problemer med den politiske kabale i den socialdemokratiske gruppe gå ud over en seriøs behandling af integrationsområdet.

