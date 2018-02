Hvis S-toget forlænges fra Høje-Taastrup til Roskilde, vil det give en række fordele, mener Bent Jørgensen (V) Foto: Kenn Thomsen

Bent Jørgensen (V): S-tog på banen

Roskilde Avis - 16. februar 2018 kl. 00:02

- Nu må vi igen have forslaget om S-tog helt til Roskilde på banen, siger lederen af Roskildes store oppositionsparti Bent Jørgensen (V).

Han mener, at det svar, som der nu er forslag om fra byrådet til Trafikministereriet, er alt for vagt, når det gælder S-tog.

- Resten af oplægget, hvor vi argumenterer imod nedskæringerne af togtrafikken gennem Roskilde til Vest- og Sydsjælland er helt fint. Men afsnittet om S-tog er nærmest kun en 'syltetkrukke'.

- Her lægges bare op til, at vi igen skal have en arbejdsgruppe. Men det har vi jo prøvet, uden at det hjalp noget, og så går der bare to-tre år med det.

- Så er det for sent at gøre noget, for det er jo nu, at forslaget om S-tog eller en anden form for førerløst tog til Roskilde er på banen, siger Bent Jørgensen.

Forslag med DF

Sammen med Dansk Folkeparti vil Venstre derfor foreslå, at Roskilde i sit svar til Trafikministeriet indføjer et helt nyt afsnit, som er anderledes positivt overfor at få S-tog til Roskilde.

Udformningen af det endelige svar skal ske i forbindelse med det næste møde i Roskilde Byråd den 28. februar.

Bent Jørgensen mener, det har været forkert, når Roskilde hidtil har afvist planerne om S-tog hertil, fordi man var bange for at miste regionaltog.

- Nu kan vi jo se, at vi alligevel kan miste de hurtigste og bedste forbindelser mod København og vest på. Så den strategi har altså ikke virket.

- Derfor bør vi nu skifte linje og være positiv overfor S-toget, der kan bringe mange nye forbindelser og ekstra trafik til Roskilde, mener han.

Se på Høje-Taastrup

Bent Jørgensen henviser også til, at Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K) er stærk modstander af, at S-toget skal forlænges til Roskilde.

-Han er selvfølgelig bange for, at Høje-Taastrup ikke længere bliver et trafikknudepunkt, når endestationen for S-toget flytter hertil.

- Så vil mange i bus komme her, lige som mange passagerer vil skifte mellem fjerntog og S-tog.

- Alt det skaber trafik og aktivitet, og er det bedste bevis på, at S-toget giver en fordel, fremhæver Bent Jørgensen.

