Se billedserie Byggeriet af svømmehallen var hele tiden højrisikofyldt, fordi et snævert flertal ikke lyttede til advarslerne, mener Bent Jørgensen (V). Det går nu ud over skatteborgerne i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

Bent Jørgensen (V): S skal tage ansvar for svømmehal- Politisk dårligt arbejde

Roskilde Avis - 13. december 2019 kl. 09:00 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

S må droppe undskyldninger og tage ansvar for at få færdiggjort svømmehallen - et projekt hvor S overhørte alle advarsler og tromlede en forkert beslutning igennem, siger Bent Jørgensen (S), der siden svømmehalsdiskussionen startede tilbage i 2013, har ment, at man skulle bygge en helt ny i Trekroner og renovere den gamle på Bymarken.

- Borgmesterpartiet burde have trukket i håndbremsen og sikret, at Roskilde fik en svømmehal til en rimelig pris og inden for en rimelig tidshorisont.

Han mener, at svømmehallen har været underfinansieret og med højrisiko for, at den ikke kunne realiseret inden for budget og tidsplan fra første dag.

- Det viste sig allerede inden den endelig politiske beslutning blev taget, da ingen entreprenører ville give bud på en samlet entreprise, hvor byggefirmaet har ansvaret og kommunen en fast pris og ramme.

- Tilbagemeldingen var, at projektet var for risikofyldt, og det ville betyde en væsentlig højere pris end den dengang politiske aftale på de 135 millioner. Derfor blev det til, at kommunen selv skulle stå for byggeprojektet og derfor står tilbage med alle ekstraregningerne nu, siger Bent Jørgensen.





Overhørte advarsler - Projektet blev besluttet med det mindste flertal på 16/15, hvilket i sig selv vidner om en særdeles dårlig politisk styring.

Bent Jørgensen forklarer, at der blev lagt en næsten umulig opgave på embedsmændenes bord.

- De har kæmpet en brav kamp, men opgaven var umulig at realiserer.

- Venstre forslog, at kommunen skulle lave en vurdering af de forskellige projekter inden beslutning. Men det blev blankt afvist af socialdemokratiet, som dermed satte et højrisiko projekt i gang uden at have fornødent fagligt eller politisk bredt grundlag at stå på, siger politikeren.

Droppet af svømmeunion Venstre stemte mod det nuværende svømmehalsbyggeri. De ville have brugt pengene på at renovere hallen på Bymarken og bygge en ny svømmehal med fuld 50 meters faciliteter i Trekroner ved det nuværende plejehjem.

- Den skulle kunne bruges af alle og til at afholde store svømmestævner. Den der bliver bygget nu, er allerede dumpet af dansk svømmeunion på grund af indretningen, siger Bent Jørgensen og fortsætter:

- Det er i sig selv en skandale, når vi er oppe i det prisniveau.

Trekroner var også et oplagt valg i forhold til geografi, fordi det er nemt at komme til med tog og bil.

- I Trekroner ville man kunne have udbudt projektet med fast pris og tidsplan og med et entydigt ansvar hos en entreprenør og ikke som nu, hvor det er kommunekassen og dermed skatteborgerne, der skal finansiere den endeløse strøm af overskridelser, som ikke ser ud til at vil stoppe, siger Bent Jørgensen.

