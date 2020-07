Bent Jørgensen (V): Roskilde skal sige Nej til grusgravning

Roskilde prøver at begrænse generne fra grusgravningen ved Vindinge, så meget som muligt.

Roskilde Avis - 24. juli 2020 kl. 08:47 Af Venstre i Roskilde Byråd ønsker, at kommunen leverer et høringssvar til Region Sjælland om at sige Nej til grusgravning i den sydlige del af områ

Sådan forklarer byrådsmedlem Bent Jørgensen inden et kommende møde i byrådets centrale Økonomiudvalg, hvor man skal komme med en indstilling til forretningsudvalget i Region Sjælland.

Roskilde kommune kan kun komme med indstillinger, mens areal-udpegningen bestemmes i regionen, og i sidste ende er det statens råstoflov, der giver forrang til grusgravningen - uanset hvad de lokale myndigheder ønsker.

- Vi skal sende en tydelig besked til regionen som planlægningsmyndighed, om at de ikke skal starte på at grave i flere områder ved Vindinge, før de er færdig med at bruge de nuværende. I det hele taget holder entreprenørerne de gamle grusgrave åbne alt for længe, fremfor at få dem reetableret til anden brug, mener Bent Jørgensen.

Han mener, det er stærkt kritisabelt, at der allerede nu lægges op til at åbne et nyt grave-området ved Vindinge syd, før man har fundet en løsning på, hvordan kørslen i området skal foregå uden at genere beboerne i området unødigt meget.

Sikring af borgerne

Byrådsmedlem Gitte Simoni (DF) fra Vindinge, der samtidig er medlem af Forretningsudvalget i Region Sjælland, fortæller, at forvaltningen her i øjeblikket er i gang med at undersøge, hvilke betingelser myndighederne kan stille til grusgrav-entreprenøren.

Hendes partifælle Peter Jakobsen er formand i udvalget for regional udvikling, der behandler sagerne med grave-tilladelser.

- Vi skal jo være helt sikre på, at de krav vi opstiller omkring grusgravningen også er juridisk holdbare, så vi ikke bliver underkendt bagefter. Målet er selvfølgelig, at beboerne i Vindinge skal generes så lidt som muligt af møg og støj, forklarer Gitte Simoni.

Efter hendes opfattelse er der brug for en samlet løsning omkring grusgravningen, hvor både kommuner og regioner arbejder sammen, så Roskilde ikke længere er den mest udgravede kommune i hele landet.

tk