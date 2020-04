Bent J. om corona: Længe om at forstå det

- Når jeg nu ser på corona-krisen, er det mest karakteristiske nok, at vi var så længe om at forstå, hvor alvorlig den er.

- Grænserne i vores privatliv og arbejdsliv er blevet flyttet meget under denne krise, og noget af det kommer også til at fortsætte bagefter, siger han.

- Undervejs synes jeg, der har været stor meget usikkerhed fra både eksperter og politikere. Først fik vi at vide, at det nærmest var en slags influenza, der ikke ville ramme i Danmark, men siden har piben jo fået en anden lydt.

- Jeg vil ikke kritisere nogen, for vi står jo i en hel ny og ukendt situation for alle. Men det har alligevel været utroligt at opleve, hvor hurtigt tingene kan ændre sig i et liv, hvor vi ellers følte os trygge om det meste, siger Bent Jørgensen.