Hjemmeværnet holder parade og kransenedlæggelse på Stændertorvet for at markere befrielsen på fredag 4. maj.(Arkivfoto: Erling J.)

Befrielsen markeres på Stændertorvet

På fredag er det 73 år siden, at budskabet om, at de tyske besættelses tropper havde overgivet sig lød i de danske radiomodtagere via BBC. Overgivelsen gjaldt fra 5. maj 1945, men da budskabet lød 4. maj klokken 20.36 i radioen, tog det ikke mange minutter, før end folk var på gaden for at fejre befrielsen.