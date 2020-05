Se billedserie Villy Nielsen var pioner inden for lokaltv, da han var en af de første til at producere og sende lokalt. (Arkivfoto: Erling J.)

Befri Villys bånd fra tidens tand

Roskilde Avis - 02. maj 2020

I begyndelsen af 1980'erne blev Danmarks Radios monopol på at sende tv brudt, da der blev åbent for at private og foreninger kunne sende lokaltv. Roskilde var godt med fra start takket være Villy Nielsen, der var pioner på området.

Villy Nielsen nåede at optage tusindvis af timers materiale til tv-udsendelser. Han var også god til at gemme optagelserne og tv-udsendelserne. Det gav muligheder for genudsendelser og et stort arkiv.

Kælderarkiv

Arkivet med de mange udsendelser består af videobånd, og de maskiner, der kan afspille dem. Villy Nielsen havde overgivet sine optagelser og maskiner til Roskilde Kommune, inden han døde som 75-årig i 2013.

Materialet ligger godt opbevaret i kælderen til Rådhuset på Rådhusbuen. Men da det ligger på videobånd, der er magnetbånd, bliver det langsomt nedbrudt da tiden gnaver både i båndene og i signalerne på dem.

Digitalisere bånd

Foreningen Dansk Lokal TV Arkiv, som blev stiftet i december 2019, har til formål at digitalisere de arkiver, der i dag eksisterer på analoge videobånd af dansk lokal TV.

Foreningen mener, at der i arkiverne for dansk lokal TV findes materiale af kulturhistorisk værdi, også selvom man med dagens øjne måske rynker på næsen af meget af det, der blev sendt. Det er foreningens holdning, at materialet bør bevares for eftertiden, da vi i dag endnu er for tæt på historien til, at vi kan bedømme det i en historisk kontekst. Det må være op til de kommende generationer, men det kræver, at materialet er tilgængeligt.

Det haster med at få materialet digitaliseret, for på den måde at bevare denne del af den fælles kulturarv.

Fakta

Foreningen Dansk Lokal TV Arkivs hjemmeside findes på daltva.dk.

Et medlemskab koster 100 kr. årligt.

Indmeldelse på daltva.dk/bliv-medlem.