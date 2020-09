Bedstefædre på græs

Spillerne var mænd i den tunge aldersklasse, hvor 70 års livsbaggrund eller mere var normalen. Fælles for alle var også at de alle har været ramt af kræft i prostata.

- Spillerne var i alderen fra 60'erne og til op i 80'erne. Jeg tror at Frem havde den ældste med, som var 84, siger Jakob Bay-Nielsen, der er træner for FC Prostata Roskilde KFUM og initiativtager til cuppen.

Oprindelig var det meningen, at de deltagende hold skulle have været med i den store Harald Nielsen Cup, men da den blev aflyst på grund af corona, fik KFUM og holdets træner Jakob Bay-Nielsen gang i organiseringen af Roskilde Cup 2020.

- Da Harald Nielsen Cup blev aflyst tog jeg kontakt til prostataklubberne på Sjælland for at høre, om de ville være med til en lokal cup, siger Jakob Bay-Nielsen.

Ud over værtsklubben FC Prostata Roskilde KFUM var Frem, Hillerød, Herlev, Østerbro og Fremad Valby med. KFUM og Frem havde hver to hold med, de øvrige et hold hver. Cuppen blev spillet med fem-mands hold, som hver fik seks kampe. Der var to puljer. Vinderne af hver pulje mødtes i finalen. Det blev Frem, der vandt cuppen, da begge hold vandt deres puljer.