Se billedserie Landets ældste station fra 1847 er blevet slidt og trænger til en opgradering, der også kan trække byudviklingen med sig. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Bedre station som lokomotiv for Røde Port-projektet

Roskilde Avis - 08. juli 2020 kl. 03:53 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En modernisering af den flotte gamle station i Roskilde, der er landets ældste og lå på den første strækning til København, skal kunne fungere som lokomotiv for at sætte ny fart i det store Røde Port-projekt. Det omfatter mange kontorer, boliger, butikker og hotel på området lige syd for den nuværende station.

Sidste år besluttede byrådet at sende idémanden, Roskilde-arkitekten Claus B. Hansen ud i kulden fra hans eget byggeri. Begrundelsen var, at kommunen selv kunne gøre det hurtigere og bedre.

Sådan er det nu ikke gået, hvilket selvfølgelig også kan skydes ind under corona-krisen, der har stoppet størstedelen af aktiviteten i samfundet gennem flere måneder.

Borgmester Tomas Breddam (S) erkender, at det har været en utrolig langsommelig proces at forhandle med de to statsforetagender BaneDanmark og DSB for at overtage arealerne med de gamle spor ved sydsien af statioen, hvor det store byggeri er planlagt.

På et tidspunkt blev Roskilde mødt med et mystisk argument om, at staten ikke kunne sælge dette areal, så længe det det ikke er afgjort, om der skal S-tog til domkirkebyen, og hvor det i givet fald skal indpasses på stationen.

Men de to ting havde slet ingen ting med hinanden at gøre, da et eventuelt S-tog skal bruge de nordlige spor, nærmest den gamle station - altså stik modsat af Røde Port-byggeriet. Det påpegede bl.a. Claus B. Hansen, uden at vden slags virkelige fakta dog fik lov til at påvirke processen.

Opgradering af stationen

Nu prøver Roskilde så en ny strategi, hvor en opgradering af hele den gamle station, der er en af de mest befærdede i hele landet, skal sætte fart i udviklingen af byens centrum.

- Jeg oplever nu, at vi er kommet i gang med en ny og bedre dialog, forklarer siger Tomas Breddam. De statslige myndigheder kan godt se, at en nedslidt station ikke er det allerbedste for at opnå flere passagerer i den kollektive trafik, hvilket både kommunen og regeringen officielt ønsker.

- Men i denne sag er vi jo nødt til at følge i statens tempo, da vi slet ikke kan presse noget igennem mod deres ønske, forklarer Roskilde-borgmesteren.