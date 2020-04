Bedragere forsøger at udnytte coronatiden. Foto: Kenn Thomsen

Bedragere forsøger at udnytte coronatiden

Roskilde Avis - 05. april 2020 kl. 00:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere bedragere forsøger at udnytte udbruddet af coronavirus. Charlotte Tornquist fra Roskilde politi kan fortælle om tre forskellige tilfælde i den seneste tid i Roskilde-området, hvor bedragere har prøvet på at snyde ofre. Hun fortæller, at folk heldigvis har været gode til at være på vagt og til at kontakte politiet.

En af gangene forsøgte falske betjente sig med at måle afstanden mellem hjemmehjælpere i kommunens biler, hvad de helt præcist skulle have ud af dette, er politiet ved at opklare.

En anden gang forsøgte en kvinde at snyde sig ind i flere ældreboliger under påskud af, at hun skulle tjekke medicinen under coronakrisen. Tredje gang forsøgte en kvinde at lokke en beboer ud, fordi hun påstod, hun ville teste personen for corona.

- Heldigvis har vi ikke oplevet mange sager, og ofrene har været gode til at tænke sig om.