Se billedserie Købmand Michael Møller og beboer i Vindinge Charlotte Dybvik er nogle af dem, der slås for, at købmandsbutikken kan flytte til en større grund. Det gør de ved at sælge anparter i den nye bygning. Foto: Anette Gundlach

Beboere slås for deres købmand: Sælger anparter for at bygge ny butik

Roskilde Avis - 16. februar 2020 kl. 00:32 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i den lille landsby Vindinge med mellem 900 og 1.000 hustande og omkring 2.500 beboere slås i øjeblikket for at beholde deres købmand og samlingspunkt i byen. Men på en ny lokation i byen.

Det vil de gøre ved at slå sig sammen i et anpartsselskab, som skal købe og bygge nye lokaler til butikken.

Anparter Man kan komme til investormøde mandag 9. marts kl. 19.30 i Vindinge på Sandvejen 28 i klubhuset.

Hvis man vil følge med, kan man klikke ind på FBsiden: Den nye købmand i Vindinge.

900 ud af 1.400 anparter blev i starten af året revet væk på en måneds tid. Nu mangler de at sælge de sidste 500 i løbet af de næste 30 dage.

Den gamle købmandsgård har ligget i svinget midt i byen siden 1877. Den nuværende købmand og ejer har haft butikken siden 2004. Han er opvokset i Vindinge og bor der sammen med sin kone og to sønner.

Butikken er tvunget til at flytte for at følge med udviklingen, da den er kun 150 kvadratmeter lille, har otte parkeringspladser og ingen udvidelsesmuligheder på grunden.

For at gøre butikken bare lidt større, er der sat en overdækning udenfor butikken, hvor nogle af varerne er placeret.

Pladsen indenfor er trang, varerne er stablet tæt på hylderne, og der er slet ikke plads til de mange varer, som butiksindehaver Michael Møller gerne ville have i butikken.

Han er samtidig pakkecentral, og har 1.300 pakker i hånden om ugen.

Samler ind til ny butik Michael fik for et par år siden lov til at udvide butikken på grunden til 700 kvadratmeter inklusiv lager, men det giver ikke p-pladser til kunderne. Og det vil derfor stadig være problematisk for trafikken, når der bliver læsset varer af.

Derfor var tilbuddet ikke optimalt. I dag har han i stedet mulighed for at bytte grund med kommunen, så han kan komme hen på en stor tidligere græsfold med masser af muligheder for byggeri, til gengæld køber kommunen hans bygning og grund.

På den nye matrikel har kommunen planlagt, at der skal ligge en dagligvarebutik.

Michael vil rigtig gerne flytte ind i tidssvarende og store bygninger. Problemet er bare, at han slet ikke har de 16 millioner kroner, der skal til for at bygge.

Den nye butik skal ligge på en af de grønne områder midt i byen.



Anparter revet væk Derfor har en gruppe frivillige besluttet at danne en arbejdsgruppe, som står for projekt ny Købmand i Vindinge.

I øjeblikket er gruppen en frivillig forening, som senere bliver omdannet til et anpartsselskab, som kommer til at stå for bygningen. Anpartnerne danner grundlag for anpartselskab, som alle kan købe anparter i.

Indtil videre er de første 900 anparter til 2.500 kroner revet væk. I alt skal de sælge 1.400, for at få de første 3,5 millioner kroner hjem, fortæller en af frivillige i arbejdsgruppen, Charlotte Dubvik

Pengene er sikkerhed for de resterende 12,5 millioner kroner, der skal lånes for at bygge købmandsbutikken.

Når bygningen er færdig, kan Michael flytte ind med sin butik. Til den tid bliver han lejer i stedet for ejer som i dag.

Og så går han også fra at være Min købmand til at være Spar butik, hvilket betyder, at han har meget større indflydelse på, hvilke varer, der skal være i butikken.

Både han, arbejdsgruppen og beboerne i Vindinge drømmer om et større apotek, mere plads i posthuset og ikke mindst en større cafe, end de har i butikken i dag. Et sted hvor folk fra Vindinge får mere plads til at mødes, end de har i dag.

Samlingspunkt - Vores købmand er vigtig for os, den er samlingspunktet, stedet hvor man mødes med de andre i byen, fortæller Charlotte Dybvik.

Hun forklarer, at Michael både støtter den lokale fodboldklub og sørger for arrangementer ved og i butikken året rundt.

Til de seks årlige grillfester plejer mellem 600 og 700 af byens beboere at møde op, og vinarrangementerne er udsolgt på 2 til 3 dage.

- Det er virkelig vigtigt for os, at vi beholder vores lokale købmand, som er interesseret i, hvad der sker i byen, og som selv sørger for, at her sker noget, siger Charlotte Dybvik og fortsætter:

- Ellers risikerer vi bare at få en købmand, der slet ikke interesserer sig for os. Derfor vil vi gerne være med til at sikre, at Michael kan blive ved med at have sin butik.

Charlotte Dybvik forklarer, at man også kan se købet anparterne til bygningen som en økonomisk investering.

De er begge sikre på, at beboerne får noget noget ud af købet i hverdagen, når de går ind i den nye butik, men også når pengene begynder at rulle til anpartshaverne om nogle år, når lånet er betalt tilbage.