Beboere om raket-angribere i Æblehaven: De bor her

Roskilde Avis - 04. januar 2018 kl. 19:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere beboere i Æblehaven og Rønnebærparken er langt fra glade for, at skyderierne mod brandmænd og politi nytårsaften bliver betegnet som drengestreger. De er heller ikke enige i, at angriberne skulle komme andre steder fra en Æblehaven og Rønnebærparken.

De bor lige her, siger beboerne, og de gør området så usikkert, så vi ikke tør gå ud med vores små børn nytårsaften, skriver flere som kommentar på artiklen, Boligselskab: Mistanke om at angribere i Æblehaven/Rønnebærparken kommer udefra, som er lagt ud på Roskilde Avis Facebookside.

Se nogle af kommentarerne her:

Wivian: Ejjjjjj Nu må i altså komme ind i Kampen.

Måske i sku høre lidt på os der bor her. Det er ikke nok at boligselskabet eller borgmesteren går et par runder. Personligt forstår jeg ikke at vi er taget af den Ghetto liste.

Måske man sku prøve med en Anonym rundspørging så folk herude turde at svare ærligt...!!! Uden man skal risikerer en ubehagelig oplevelse. Så en opfordring til måske at få noget frem i lyset. Kunne være spørg os Anonymt!!!

Jonathan: Jeg fatter ikke hvorfor både brandvæsen og boligselskab har så travlt med at holde hånden over de her knægte? Hvorfor?

Brug dog overvågningen til at identificere dem og deres rådne forældre.

Charlotte: Ja de skød jo også af næste dag. Så de kommer ikke udefra

Karina: Men hallo hvis man skal melde nogen så skal man ifølge lovgivningen komme med navne på de personer eller hvor de bor og man skal stille op ved retten og vidne imod dem. Derfor er der ingen der melder konkrete personer.

Frank: Den eneste grund at BOSJ smider folk ud af deres lejlighed er hvis huslejen ikke betales... De er HAMRENDE ligeglade hvor længe naboer terroriserer hinanden... Boede på et tidspunkt på Gyvelvej og der havde en psykopat terroriseret hele boligblokken i 15 år og der var uendelige klager over manden... Jeg var personligt vidne til at 5 flyttede på de 3 år jeg boede der.. KUN på grund af at BOSJ ikke ville smide ham ud.... Glem ALT om at få hjælp af BOSJ men håb på at de der laver ballade ikke betaler husleje for så ryger de ud på røv og albuer..... Ellers er der frit slag til at terrorisere sine naboer i BOSJ

Lena: Bor selv i æblehaven og har ikke holdt nytår hjemme i 5 år pga den opførelse der er i æblehaven, min bror og kæreste kunne dårligt komme ned til deres bil uden de blev skudt efter. Og nu hvor jeg er blevet mor føler jeg mig ik tryk har nytårsaften og op til nytåret, man kan ik gå ude om aften har uden du det pudsligt kommet et kanonslag ud af det blå. Selvom de ser man kommer gående med et lille barn i hånden, de er skide ligeglade og føler heller ikke boligselskabet gøre noget ved problemet.

Regitze: Vel er de ej, boligselskabet tør bare ikk, at gøre noget ved det!!!!

Det er det samme hvert eneste år, det kan fandme ikk være rigtig at man ikk tør sende sit barn ned med knaldperler uden at frygte for deres lev og vel!!!

Kom ind i kampen og gør noget ved problemet - bagefter kan i så gøre noget ved de grupper der går rundt aften/nat og gør beboer utrygge i deres egne hjem!!!!

Per: Det er jo ikke første gang det sker og alle ved jo det er dem der bor der der laver ballade

Thomas: Som om de bor der sq da sådan har det været i mange år

