Se billedserie Foto: Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Beboere lagde 3,8 mio kroner på bordet for at redde deres kro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere lagde 3,8 mio kroner på bordet for at redde deres kro

Roskilde Avis - 14. april 2018 kl. 00:25 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gershøj Kro blev reddet af naboerne, da rygterne sidste år gik om, at den skulle laves om til ejerlejeligheder.

Læs også: Nationalpark Skjoldungernes land klar til hele verden

Kroen betyder liv i landsbyen og på havnen, derfor betød det alt, at den bestod.

De lokale satte en ide om at sælge kroen på anparter i søen, men kunne kun samle en millioner kroner sammen. Til sidst gik den nuværende ejerkreds sammen, hev de 3,8 millioner kroner op ad lommerne som kroen kostede og betalte kontant for herligheden.

På det tidspunkt havde kroen efterhånden stået trist og forladt på den lille havn i ti måneder.

I dag trækker kroen både lokale, turister og sejlere til, og gør havnen til et livligt sted at være igen, fortæller den nye forpagter Camilla Adelsted Mikkelsen.

Drømmenes kro

Camilla har boet i Gershøj det meste af sit liv, og siden hendes konfirmation og den efterfølgende fest på kroen har hun og hendes far drømt om at overtage stedet, som hendes oldefars brødre var med til at bygge, og hvor farmor Oda arbejdede som tjener.

Om de havde troet, at drømmen nogensinde blev til virkelighed er lidt mere uklart.

Men pludselig skulle der handles hurtigt, da snakken om lejlighederne vedvarende gik.

Camillas far ville gerne investere i kroen. Da naboen hørte om ideen, slog denne til. Det samme gjorde apotekeren i Skibby og ejeren af Vestergaard Company, der laver maskiner, som afiser fly, og som er fra Gevninge.

Til sidst var de en ejergruppe af naboer og virksomheder, der sammen besluttede at købe kroen.

Camillas far Trolle ringede datteren op, og spurgte om hun stadig var med.

- Jeg brugte 20 minutter på at sige mit nye job op, og så var jeg klar til at være med, siger Camilla.

Lokale i arbejde

Kroen var i hus 1. juli sidste år, og planen var, at den skulle holde åbent fra 1. august.

Den gamle kro trængte til en kærlig hånd, og med de lokales store hjælp med klargøringen, kunne Camilla åbne sit drømmested til tiden.

I dag har hun fået en helt anden hverdag end dengang, hun arbejdede på kontoret for Roskilde Kommune eller som lærer på en skole. Som forpagter står hun for regnskaber, for serveringen til gæsterne, for hvad der skal på menukortet, og hvordan det skal se ud, personalet og meget andet.

- Jeg tror, det er rigtig godt, at jeg har arbejdet som lærer, der har jeg fundet ud af, at hvad jeg ikke kan endnu, det kan jeg sætte mig ind i, siger hun, mens hun sætter kurven med nybagt brød på bordet.

I dag arbejder hun syv dage om ugen. Mere præcist fra hun står op til hun går i seng. Og hun nyder at være på stedet, hun så længe har drømt om.

Gammeldags kro

Gershøj er en gammeldags kro, hvor man stadig kan overnatte i de ni værelser og lejligheden på første sal. I værelserne, der har navne efter betydningsfulde personer på kroen, for eksempel farmor Oda, har man udsigt over fjorden.

I restauranten finder man et, som Camilla siger, smalt spisekort til frokost og aften med retter lavet af gode råvarer og gerne lokale, hvis det kan lade sig gøre.

Kroens berømte ål kan man stadig sætte tænderne i, og spiser man ikke op, kan man få dem med hjem.

Camilla glæder sig hver dag over at stå for stedet. Det samme gør ejerkredsen og de mange lokale, der kommer forbi og nyder, at der fortsat er liv på havnen og gang i deres kro.

relaterede artikler

Nye ejere på Skoemagerkroen vil have Michelin-stjerne 11. januar 2018 kl. 20:30