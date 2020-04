Købmand Michael Møller sammen med Charlotte Dybvik.

Beboere jubler: Købmand er reddet

Roskilde Avis - 07. april 2020 kl. 00:14 Af Tekst og foto: Anette Gundlach

Købmanden i Vindinge er reddet, og de mange beboere, der har kæmpet for, at den både skal bestå og genopstå i en ny og mere moderne version på en ny grund, kan ånde lettet op.

Roskilde Avis skrev i februar om, hvordan de omkring 2.500 beboere i byen med de cirka 1.000 husstande kæmpede for at beholde deres samlingspunkt i byen. Det har de gjort ved at slå sig sammen i et anpartsselskab, som skulle købe og bygge nye lokaler til butikken.

900 ud af 1.400 anparter blev i starten af året revet væk på en måneds tid. I dag har de solgt så mange anparter, at købmandens fremtid er sikret, fortæller Charlotte Dybvik, som er en af de frivillige i arbejdsgruppen.

Hun forklarer, at man sagtens kan nå at købe anparter, da det blandt andet vil betyde at lånet hurtigere bliver betalt ud og at anparterne hurtigere kommer til at give afkast.

I øjeblikket er et mageskifte sat i gang, så købmanden Michael Møller kan bytte grund med kommunen, så han kan komme hen på en stor tidligere græsfold med masser af muligheder for byggeri, til gengæld køber kommunen hans bygning og grund.

Store planer

I alt skulle arbejdsgruppen sælge 1.400 anparter for at få de første 3,5 millioner kroner hjem.

Pengene er sikkerhed for de resterende 12,5 millioner kroner, der skal lånes for at bygge købmandsbutikken.

Når bygningen er færdig, kan Michael flytte ind med sin butik. Til den tid bliver han lejer i stedet for ejer som i dag.

Og så går han også fra at være Min købmand til at være Spar butik, hvilket betyder, at han har meget større indflydelse på, hvilke varer, der skal være i butikken.

Både han, arbejdsgruppen og beboerne i Vindinge drømmer om et større apotek, mere plads i posthuset og ikke mindst en større cafe, end de har i butikken i dag. Et sted hvor folk fra Vindinge får mere plads til at mødes, end de har i dag.