Banket og sparket for gæld på 300 kroner

Politiet mener, at have fundet frem til de to overfaldsmænd, og de skal for Retten i Roskilde på mandag og tirsdag. De to anklagede er begge 19 år.

Anklageskriftet rummer flere punkter, ud over vold er der også flere om trusler og den ene af de to 19-årige er yderligere anklaget for at have kørt bil i narko- og alkoholpåvirket stand og for at køre bil uden at være i besiddelse af et gyldigt kørekort.