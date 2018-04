Bange for mulig bankrøver

Personalet i Lån og Spar Bank på Gammel Landevej blev så nervøse over en mystisk mand med skæg, at de valgte at kontakte politiet. Manden gik i længere tid rundt ved banken og kiggede ind ad vinduerne, samtidig havde han sin ene hånd under jakken.

Personalet har fortalt politiet, at han på et tidspunkt var på vej ind i banken, men fortrød. Politiet kørte ud til området og fandt frem til en mand, der passede på beskrivelsen. Det drejede sig om en 44-årig mand fra Roskilde. Han havde LP-pladser under jakken og intet andet, der kunne bruges til for eksempel at begå et bankrøveri.