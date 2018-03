Styringen af Roskildes fjernvarme, vandforsyning og kloaker bliver flyttet længere og længere væk fra byen. Foto: Kenn Thomsen

Bange for it-koks i forsyningen

Roskilde Avis - 30. marts 2018 kl. 00:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle er bange for en ny offentlig it-skandale, som det bl.a. er set hos Skat og med Sundhedsplatformen, jernbanernes signal-system osv.

Så langt var alle enige, da Roskilde Byråd på sit seneste møde diskuterede oprettelsen af et nyt it-selskab for forsyningen i samarbejde med andre sjællandske byer.

Men konklusionerne var højst forskellige.

Et stort flertal mente, at Roskildes Forsyning, der allerede er slået sammen med Lejre og Holbæk, også skulle danne et nyt it-selskab sammen med Køge- og Slagelse-området.

De to lokale medlemmer af FORS-bestyrelsen Torben Jørgensen (S) og Lars-Chr. Brask (V) argumenterede for, at det ville være den bedste løsning.

Socialdemokratiets gruppeformand Henning Sørensen mente ligefrem, det ville være en bedre garanti mod en ny offentlig fejlinvestering i it.

Langt væk fra borgerne

Omvendt argumenterede Karsten Lorentzen (DF) for, at det blot flytter indflydelsen på vigtige forhold i samfundet endnu længere væk fra borgerne.

Enhedslisten var også utilfreds med, at Roskilde Byråd, der tidligere havde kontrol over Roskilde Forsyning, nu mister styringen, der forsvinder ind i mellemkommunale selskaber, som ingen har styr på.

Lars Lindskov (K) mente ligefrem, det var 'offentlig opgave-tyveri', fordi dette it-arbejde kunne løses bedre af private firmaer,.

De kunne her hente værdifuld viden, der også kan bruges til at skaffe job og omsætning på det almindelige frie marked, argumenterede han for.

Ved afstemningen var et stort flertal af byrådets 31 medlemmer for. Kun syv fra DF, Konservative og Enhedslisten var imod.

tk