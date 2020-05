Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Ballade på Jyllinge Parkvej

Politiet fik ved 18-tiden en opringning, hvor beskeden lød, at der var forsamlet alt for mange mennesker ved et busskur på Jyllinge Parkvej. Kort efter kom der endnu en henvendelse, hvor det blev fortalt at en person blev jagtet af flere andre. Det skete på en p-plads ved busskuret og i en bus.

Politifolkene, der kom til stedet, fandt tre personer, der var samlet til et drikkelag. De var ikke særlig interesseret i at tale med politiet eller få hjælp. Det blev dog klarlagt at der havde været nogle uoverensstemmelser, som endte med at en person blev jagtet rundt.

Da politifolkene tjekkede, hvem de tilstedeværende var, blev det til et par politisager. En 40-årig mand var efterlyst, da han skulle have en skriftelig besked fra en af politiets afdelinger. Han fik besked om at henvende sig til afdelingen. En 29-årig mand blev taget med til en overnatning på Politigården i Skovbogade, da han var eftersøgt af Fogedretten. Han blev ført til retten fredag formiddag.