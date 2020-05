Se billedserie Butikschef Anne Neel og Birgit Andreasen, der har været hos Bahne i Roskilde gennem alle 25 år. Foto: Kenn Thomsen

Bahne runder 25 år i Roskilde: - Vi er fulgt med tiden

Roskilde Avis - 28. maj 2020

- Vi har hele tiden formået at følge med tiden, og det sætter kunderne pris på, siger de ansatte hos Bahne i Roskilde med stolthed.

På fredag den 1. juni har butikken eksisteret i Algade gennem 25 år, og det bliver selvfølgelig markeret på dagen.

En af de ansatte er Birgit Andreasen, der har været med hele vejen siden åbningen og har været meget glad for det.

- Vi er mange, som har arbejdet her i en lang periode, fordi det er et rart sted at være. Vi får også lov til at være med til at bestemme noget, og det giver et fint arbejdsklima, fortæller hun.

Birgit Andreasen søgte i sin tid jobbet, fordi hun bor i Roskilde og på den måde kunne spare rejsetiden.

- Den beslutning har jeg aldrig fortrudt, siger Birgit Andersen.

Fascineret af Bahne

Butikschefen Anne Neel har været hos butikken i Roskilde gennem ni år og er helt på samme linje.

- Jeg søgte jobbet her, fordi jeg altid har været fascineret af Bahne. Her er et dejligt miljø, og forretningen formå altid at følge med tiden, så man hele tiden kan præsentere noget interessant for kunderne.

- Samtidig bliver vi taget med på råd og har indflydelse på vores arbejde, beretter hun.

En af de bedste i kæden

Fra ejerfamilien fortæller Jacob Bahne, at forretningen i Roskilde gennem årene af været en af de bedste i kæden.

- Inden mine forældre åbnede deres første forretning i Slagelse, ville de gerne være startet i Roskilde, hvor min mor har arbejdet hos den gamle isenkræmmer Holmbom.

- Men det lykkedes så for 25 år siden, og gennem årene er forretningen blevet moderniseret flere gange, senest indenfor det sidste år.

Da Bahne skulle åbne i Roskilde, husker Jacob Bahne, at modtagelsen var lidt blandet.

- Nogle var forargede over, at vi placerede os lige ved siden af byens hæderkronede isenkræmmer H. P. Nielsen (senere Inspiration og nu Imerco).

- Men andre syntes, det var fint med et større udbud. H. P. Nielsen fortalte os, at han var godt tilfreds med, at der nu var to butikker med overlappende sortment ved siden af hinanden, for det virkede som en større og stærkere magnet.

- Tiden siden har jo vist, at det var en rigtig analyse, og vi har været godt tilfreds med at ligge her, fortæller Jacob Bahne.

Tidslinje

1965: Ellen og Jørgen Bahne åbnede med en enkelt ansat deres første butik i Slagelse. I åbningsannoncen skrev ægteparret, at folk gerne måtte gå ind i butikken og kigge - uden at købe, hvilket var højst usædvanligt dengang.

1995: Bahne rykker ind i Roskilde i butikken, hvor der tidligere var Brugs, Irma og et supermarked i kæden Møller-Jensen.

1997: Jacob Bahne overtager titlen som administrerende direktør i familievirksomheden, efter at han har været ansat hos Mærsk. Hustruen Helle tager sig af mode-profilen, mens broderen Troels er ansvarlig for økonomien.

2015: Bahne runder 50 år med cirka 500 medarbejdere og 20 butikker efter at være kommet igennem finanskrisen med et nyt butikskoncept, der koncentrerer sig om design og mode.