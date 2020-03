?Nu hvor jeg snart flytter til Roskilde med min familie, er det smart at have vores ferie-destination lige uden for hoveddøren?

Baghave-ekspedition for stolte medborgere

Roskilde Avis - 07. marts 2020 kl. 12:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er simpelthen så stolt af Roskilde. En relativt ny følelse for mig. Tilbage da jeg var skole- og gymnasielever var Roskilde da fin nok. Tryg, overskuelig og pæn. Her var, hvad jeg skulle bruge.

Imens jeg gik på RUC var det mest fest og bekvemmelighed, der trak. Jeg kunne nemt komme til og fra studiet og med et lokalt fritidsjob som bartender og radiovært smeltede økonomi og det sociale fællesskab sammen.

Samtidig begyndte jeg så småt at sætte pris på udsigten over fjorden fra mit lejede værelse i Lille Maglekildestræde, nyde løbeturene ud forbi Sct. Hans og få et lille sug i maven, hver gang jeg gik "op i byen" og Domkirken tårnede sig op foran mig. Roskilde er flot - det begyndte jeg at kunne se.

Magi bag facaden

Men det er først i løbet af de seneste år, imens jeg har fået lov at arbejde i Roskildes maskinrum altså kommunen, at jeg har forstået den magi, der ligger bag alt det pæne.

Det er først nu, hvor jeg har fået et kig ind bag facaden, set kompleksiteten og de mange, der knokler, at stoltheden for alvor har fået greb i mig. En stolthed som jeg heldigvis ser i mange andres øjne. For mig er hver dag, som at tage på ekspedition i min egen baghave. Sådan har det været i snart fem år.

Ekspedition i baghaven

Mit arbejde med at udvikle Byens hus som moderne medborger- og demokratihus har givet mig en helt ny viden og indsigt. Ikke kun om demokrati, medborgerskab, ledelse og bevaringsværdige bygninger.

Men også om alt det min egen barndomsby indeholder. Steder jeg troede jeg kendte har udfoldet sig på nye måder. Sammenhænge står tydeligere frem og skjulte skatte dukker stadig op. Fra en bunker, der afholder naturvin-events og en blosterhandler, der ved lukketid lader en spand blomster stå ude, så de alligevel kommer nogen til gode.

Til store visioner om Alletiders Musikby, blå/grøn strategi og bæredygtig turisme. Wauw! tænker jeg og begejstres dagligt - ligesom jeg kan se andre gør det, når de træder ind i Byens hus og en verden af muligheder langsomt men sikkert åbner sig.

Tænk at det findes

Alle slags folk begejstres af Roskilde. Men jeg elsker særligt at se det i øjnene hos dig, der allerede bor her i kommunen, når du måske af vanvare pludselig befinder dig i ByLivsLab, Byens hus' velkomstområde, som også rummer Turistinformationen.

Først kommer den naturlige forvirring over, at det ikke længere er Borgerservice - som det plejede at være. Dernæst skeptisk nysgerrighed omkring "det nye". Efterfulgt af forundring over, at du enten aldrig har hørt om Byens hus eller ikke helt forstået, hvad det er.

Som oftest kommer så begejstringen over alt det, du ikke vidste, at du gerne ville vide. Og til sidst en sprudlende stolthed over, at du bor i Roskilde, som rummer så meget bag den pæne facade. Så meget, at du ikke kan vide alt, men samtidig tilpas til, at du og alle andre kan starte et sted og langsomt begynde baghave-ekspeditionen.

Bæredygtig ekspedition

Min baghave-ekspedition er først lige begyndt. Det næste stop er at udforske Naturparken Skjoldungernes Land.

I fredags hørte jeg nemlig om et netop afsluttet forskningsprojekt om bæredygtig turisme. Gennem tre år har forskere og studerende fra både RUC og KU arbejdet med bæredygtig og bynærturisme med Naturpark Skjoldungernes Lands, der også indeholder Roskilde Bymidte, som omdrejningspunkt.

Og nu hvor jeg snart flytter til Roskilde med min familie, er det smart at have vores ferie-destination lige uden for hoveddøren. Noget, der lige nu vinder frem og er internationalt anerkendt som "Staycation" - en sammentrækning af "stay" og "vacation". På dansk: bliv-hjemme-ferie. En ferieform, der er god både for pengepungen og for klimaet - hvis man, som jeg, bekymrer sig meget om det.

Til dig, der vil på baghave-ekspedition i Roskilde: Sæt kryds i kalenderen den 28. maj mellem 16 og 19, hvor der er "Bare Spørg om Staycation" i Byens hus.