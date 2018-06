Anette Gundlach Foto: Anette Gundlach

Send til din ven. X Artiklen: Bag lås og slå: Flere års fængsel til charmørbedragere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bag lås og slå: Flere års fængsel til charmørbedragere

Roskilde Avis - 06. juni 2018 kl. 14:32 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dommen faldt i dag for to unge mænd fra Roskilde, der var sigtet for at bedrage psykisk svage personer. Retten afgjorde, at den ene, en 21-årig mand skal to år i fængsel, mens en 24-årig mand skal bag tremmer i et år og ni måneder. Begge to kom direkte fra retten i fængsel.

Sagen er en ud af tre, den startede tilbage i marts måned og er foregået over 12 retsdage. Anklageskriftet rummede næsten 40 punkter mod den 21-årige. Han er anklaget for at have snydt sig til cirka en halv million kroner.

Den 24-årige var anklaget for næsten 70 punkter. Beløbet, som anklagemyndigheden mener, han har bedraget for, er på mere end 600.000 kroner.

Begge mænd var anklaget for i fællesskab at have bedraget og brugt 10 personers identitet til formålet.

Anklager John Catre Nielsen er godt tilfreds med udfaldet af sagen. Og med, at disse to bedragere får den længste straf ud af de i alt fem personer, der i det seneste år har været sigtet for charmørbedragerier.

- Retten har taget hensyn til, at de har snydt mange, og at ofrene har været svage personer, siger John Catre Nielsen.

Han forklarer, at alle fem bedragere som sådan ikke har arbejdet sammen, men der har været overlap i sagerne.

Retssagerne

To ud af i alt fem mænd nu i alderen 23-29 år og med tilknytning til Roskilde-området blev i dag som de sidste dømt i Retten i Roskilde i et større sagskompleks med i alt omkring 365 forhold om overtrædelse af straffeloven.

De fem mænd er ved domme i december 2017, marts 2018 og nu i dag blevet idømt straffe på mellem fem måneder og to års fængsel.

Forholdene omfattede overtrædelse af straffelovens bestemmelser primært om databedrageri og bedrageri, hvor de dømte fik svage og udsatte personer til at videregive strengt personlige oplysninger, så de nu dømte kunne misbruge disse til egen økonomisk fordel.

Cirka 20 personer har været personligt forurettede sammen med mange pengeinstitutter, kreditkort- og teleselskaber, der samlet set er blevet snydt for i alt ca. 2,6 millioner kroner.

De dømte misbrugte de personlige oplysninger, som de havde fået fra de svage og udsatte ofre, til f.eks. overførsel af penge, oprettelse af kreditkort, der efterfølgende blev misbrugt, oprettelse af lån, som de forurettede ikke kendte noget til, og andre økonomiske transaktioner eller køb uden de forurettedes kendskab.

I et enkeltstående tilfælde var det lykkedes på blot 24 timer at misbruge en forurettets betalingskort til at opnå en økonomisk vinding på ca. 155.000 kr.

- Jeg er generelt meget tilfreds med dagens dom, hvor retten igen lagde vægt på, at de dømte havde udnyttet svage og udsatte til at oplyse strengt fortrolige, personlige oplysninger, som de kunne misbruge i økonomisk henseende. I to af de tre domme fandt retten, at der var tale om strafskærpende omstændigheder, fordi der var tale om mange strafbare forhold, der blev forøvet i forening af de nu dømte, udtaler anklager John Catre Nielsen.

Sagskomplekset har været efterforsket af Midt- og Vestsjællands Politi siden efteråret 2016, hvor den første anmeldelse indløb. Anklagemyndigheden har stadig uafgjorte sager mod 5-6 personer, der er mistænkt for mindre roller i forhold til nu fem dømte hovedmænd i sagskomplekset.

relaterede artikler

Charmørbedrager lokkede pige med på festivalen og truede med pistol 09. november 2017 kl. 06:45