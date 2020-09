Se billedserie En tredjedel af BEC?s medarbejdere i Roskilde arbejder nu hjemme. Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Både kommune og BEC lader ansatte arbejde hjemme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Både kommune og BEC lader ansatte arbejde hjemme

Roskilde Avis - 08. september 2020 kl. 11:07 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er bestemt ikke inden for alle områder, at Roskilde Kommunes 7.500 ansatte kan udføre deres arbejde hjemmefra. I en del tilfælde lader det sig dog udmærket gøre, og der er det ledelsens anbefaling, at man arbejder hjemmefra.

- Det er op til de enkelte afdelingsledere i vores 22 afdelinger. Men fx arbejder hovedparten af vores it-afdeling nu hjemme, og i vores personaleafdeling arbejder de hjemme tre ud af ugens fem arbejdsdage. Vores generelle anbefaling er, at man arbejder hjemme i den udstrækning, det er muligt, siger kommunaldirektør Henrik Kolind

En tredjedel bliver hjemme En anden stor arbejdsgiver er virksomheden BEC, der beskæftiger omkring 1.000 medarbejdere i Roskilde.

- Lige nu arbejder ca. en tredjedel af alle vores medarbejdere hjemme, fortæller direktør for Kommunikation & Sekretariat, Simon Gabrielsen.

Tiltaget blev besluttet allerede 21. august for at støtte op om samfundets opgave om at begrænse smitterisikoen, og det var fuldt indfaset i sidste uge.

Pendler fra København

Sundhedsmyndighederne har netop indført nye restriktioner for 17 kommuner i Københavnsområdet, herunder en opfordring til hjemmearbejde i videst muligt omfang, og det får også betydning for den store virksomhed i Roskilde.

- Her bor en del af vores medarbejdere, så vi er nu i gang med at kigge på, hvad det kommer til at betyde for os, siger Simon Gabrielsen.