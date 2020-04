Bjarne Gjørup står helt til højre på billedet. Det er hans far Børge Rasmussen i midten og hans bror Henrik Gjørup til venstre. Billedet er taget i forbindelse med BR Legetøjs 10-års jubilæum i 1973. (Arkivfoto: Roskilde Avis)

BR-stifter død

BR Legetøj opstod ud af Edith og Børge Rasmussens kiosk i Skomagergade 27, hvor der kun var legetøj på hylderne op til jul. Men efter at Bjarne Gjørups bror Henrik Gjørup havde været på studietur i USA foreslog han, at kiosken skulle omdannes til en moderne butik. Ideen til at det skulle være legetøj kom fra Børge Rasmussen. Butikken åbnede i 1963.