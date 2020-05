BOSJ: Dybt beklageligt

- Det sikreste er at være tilmeldt Betalingsservice, så kan det ikke gå galt. Det næstbedste er at have sin mail registreret hos os. Vi bruger både PBS, post og mail, fastholder Bo Jørgensen, som ikke vil forholde sig til konkrete sager, men beklager, at det kan gå galt for nogle.