BMW-fører stak af fra uheld

Roskilde Avis - 04. juni 2018 kl. 09:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fører af en stor sort BMW stak af efter at være kørt ind i Ole Have Rasmussen cykel lørdag 2. juni kl. 11.37, da han var i færd med at trække den over fodgængerfeltet på Københavnsvej tæt på Uno-X.

Ole Have Rasmussen var på vej for at hente sit cykelnummer til Stjerneløbet i butikken Snowfun. Han så, at BMW'en sagtnede farten, da den nærmede sig overgangen, og han begyndte derfor at gå ud i fodgængerfeltet. Men i stedet for at stoppe kørte den store bil videre og ramte cyklen. Bilen fortsatte derefter i retning mod København.

Ole Have Rasmussen stod rystet tilbage. Heldigvis var der ikke sket ham noget, men det drejede sig kun om få centimeter, så var det ham og ikke cyklen, der var blevet ramt. Han er overbevist om, at bilisten mærkede, at denne kørte ind i cyklen.

Ole Have Rasmussen fik bilens registreringsnummer, men da han gav det til politiet, passede det ikke med bilen, den sad på. Så enten havde fartbøllen skiftet nummerpladerne ud eller også har Ole Have Rasmussen husket forkert.

- Det er bare ikke i orden, at man stikker af fra et uheld, siger Ole Have Rasmussen. Han er en erfaren cyklist, der tit cykler fra Svogerslev til København.

- Jeg synes, at trafikanterne er blevet meget mere aggressive, men de plejer i det mindste at stoppe op, hvis de er med i et uheld, siger Ole Have Rasmussen.

Hvis man har set eller ved noget, kan man kontakte politiet på 114.