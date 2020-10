Atletik med ekstra sumo-fedt på kroppen

Mangekamp på et atletikstadion kan være anstrengende nok for deltagerne, men hvis man vil gøre det til noget særligt og ekstra udfordrende, så skal der mere til.

Det mere, som fem drenge og to piger fra Roar Atletik, gjorde i efterårsferien var at iføre sig en 12 kg tung sumo-dragt for derefter at prøve kræfter med henholdsvis 10 kamp og syv kamp.