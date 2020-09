Arendorf støtter Brask

Christian Skov Arendorf (tv.) støtter nu Lars-Chr. Brask som ny borgmester i Roskilde.

Roskilde Avis - 28. september 2020 kl. 10:24

Christian Skov Arendorf, der var valgt til Roskilde Byråd for Venstre som suppleant, men som er brudt ud og har startet sit eget parti Danmarks Vision, vil Lars-Chr. Brask som ny borgmester.

Denne blev også valgt for Venstre til byrådet i 2017, men han er siden gået over til Liberal Alliance og er nu spidskandidat for dette parti.

Arendorfs nye liste er gået med i det valgforbund, der allerede er indgået mellem LA og Dansk Folkeparti til Roskildes kommende kommunevalg i 2017.

- Jeg mener, vi må sørge for at have en stærk 'blå blok', hvor der er sammehold mellem de borgerlige partier. Reelt er det den eneste mulighed for at få stoppe det overforbrug i kommunen, som vi nu har oplevet i de sidste mange år med Socialdemokratiet i front, siger han.

- Nu skal vi slå til, mens den almindelige Roskilde-borger har forstået, at forbrugsfesten ikke kan vare længere.

- Jeg har altid haft et godt samarbejde med Lars-Christian Brask, som jeg har været suppleant for flere gange, mens vi begge var i Venstre. Så det er kun naturligt, at vi går med valgforbundet og peger vi på Lars-Christian som borgerlig borgmester kandidat, siger Christian Skov Arendorf.

Indvandrer-politik

Han oprettede sin nye liste sidste år, fordi han mente, at flere punkter ikke fik nok opmærskomhed i Venstre. Det gælder blandt andet minimums normeringer på plejehjem, øget ansvarlighed i offentlig sagsbehandling og en udlændinge politik for dem, 'som vil vores land'.

- Vi skal være realistiske omkring indvandring og ikke frygte den. Vi skal heller ikke være berøringsangste for at tale om det.