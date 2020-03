Apoteker beroliger: Vi har friske forsyninger af håndsprit

- Vi har lige fået et stort parti håndsprit hjem, og vi får endnu mere i morgen, beroliger apoteker på Svane Apoteket, Charlotte Andersen de mange, der frygter at blive smittet med coronavirus.

Hun har samtidig valgt, at folk med hoste og feber gerne må komme ind til hende i modsætning til andre apoteker og nogle læger i Roskilde Kommune.

- Jeg har valgt at tage det roligt og slå koldt vand i blodet, der er kun fire, som er smittet i Danmark, og den ene bor i Roskilde, siger hun og fortsætter:

- Indtil videre har jeg valgt at lade folk komme ind. Bare de holder sig til Sundhedsstyrelselsens retningslinjer.

Hun fortæller, at hun oplever, at folk er lidt bekymrede, men at det er blevet lidt bedre siden torsdag, hvor den første smittede person i Danmark, blev fundet i Roskilde.