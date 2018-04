Anni Idorn Frølich glæder sig over, at der er lavet op- og nedkørsler på de veje, hun bruger, så hun kan komme op og ned. (Foto. Per Rudkjøbing)

Anni stråler over ny handicapvenlig vej : Nu kan jeg komme ud igen

Roskilde Avis - 20. april 2018 kl. 00:48 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anni Idorn Frølich stråler af glæde. Nu kan hun atter komme sikkert ud på nogle af Roskildes veje med sin handicapscooter i modsætning til sidste år.

Anni er ramt af sygdommen Parkinson og skiftede for to år siden bilen ud med en handicapscooter.

Men hun opdagede hurtigt, at det var svært for hende at komme rundt i byen, specielt når hun skulle til- og fra sit fyscenter på Københavnsvej.

På grund af manglende op- og nedkørsler var hun tvunget til at køre lange omveje og til at køre ud i farlige kryds, hvor hun ikke kunne bruge fodgængerovergangene, fordi hellerne i midten af vejen var for høje.

I maj sidste år klagede hun sin nød til Roskilde Avis, der tog med hende rundt på nogle af de mest farefulde steder.

Anni fortæller, at hun netop har pakket scooteren frem fra vinterhiet.

Da hun ville køre i det store kryds Østre Ringvej og Københavnsvej, der skabte ekstra store problemer, opdagede hun, netop som hun var ved at svinge udenom fodgængerfeltet, at der var lavet den nydeligste op- og nedkørsel, som hun siger, også over helle-feltet.

- Jeg blev da så glad, da jeg opdagde det, siger Anni Idorn Frølich, der nu slipper for nogle af de snirklede omveje og farlige situationer.