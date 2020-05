Andre restauratører undrer sig: Vivaldi breder sig på Stændertorvet

Restaurant Vivaldi har spredt sig yderligere på Stændertorvet for at få plads til flere borde, end de nye corona-regler ellers tillader.

Afgørelsen undrer en række af byens øvrige restauratører, der har måttet indskrænke antallet af borde for at være på det samme areal og leve op til de nye bestemmelser.

Roskilde Avis har prøvet at kontakte Ivan Hyllested, der er chef i afdelingen for Veje og Grønne Områder i kommunen og har ansvaret for, hvad der må opstilles på byens pladser og gader.

Nye regler om udeservering

På kommunens hjemmeside er offentliggjort regler om, hvornår restauranter i Roskilde kan få lov til at udvide deres areal til udeservering. Det kan f.eks. ske i følgende tilfælde:

Ikke benyttede udstillings-arealer tæt på restauranten.

Eller eksisterende udstillings-arealer, der er lejet af en anden, men hvor restauranten kan træffe aftale med denne om at benytte området.

Under alle omstændigheder er det en forudsætning, at det nye området til servering, er placeret tæt på restauranten.

Hvis der serveres øl, vin eller spiritus, skal området være tydelig indhegnet med f.eks. blomsterkasser eller en anden tydelig afgrænsning.