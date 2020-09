Anderledes Roskilde Festival i 2021

Musik- og festival fans kan bevare roen i hjertet, der bliver en Roskilde Festival 2021, selv om der er begyndt at cirkulere rygter i Roskilde om det modsatte.

- Vi forventer at holde festivalen, men det bliver nok ikke helt som det plejer, for situationen vil være en anden og det skal der naturligvis tages højde for, siger Christina Bilde fra Roskilde Festival.