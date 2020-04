Dronning Margrete under et privat besøg i byggeriet af den store Vikingehal i Sagnlandet Lejre i 2019.

Amalienborgprisen til Sagnlandet Lejre

"Det er mig en glæde at kunne meddele Dem, at i anledning af Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag, har bestyrelsen for Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond besluttet at tildele Amalienborgprisen til Sagnlandet Lejre."

"Prisen påskønner genskabelsen og formidlingen af Kongehallen, som er en rekonstruktion af Danmarks største hus fra oldtiden. Kongehallen er en del af Sagnlandet Lejres vikingeprojekt Sagnkongernes Verden. Med projektet sætter forsøgscentret fokus på, at området omkring Lejre for over 1000 år siden var et vigtigt centrum for de danske vikinger."