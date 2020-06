Alvorligt uheld med to cyklister

Søndag formiddag blev der sat gang i lægehelikopter, ambulancer og politi efter en melding om et alvorlig færdselsuheld på Bispegårdsvej i Allerslev. To cyklister var kvæstet efter at de var stødt sammen. En 43-årig kvinde fra Karlslunde fik intensiv behandling allerede på uheldsstedet og straks blev fløjet med lægehelikopteren til Rigshospitalets traumeafdeling til fortsat behandling for et muligt hovedtraume. Den anden cyklist var en 12-årig pige fra Solrød Strand, som i en ambulance blev kørt til skadestuen til behandling for et muligt brud på en arm.