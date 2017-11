Se billedserie Katedralskolens elevorkester leverede fin underholdning på scenen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Alle tiders jul i Korsbæk - flot præsentation på Katedralskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle tiders jul i Korsbæk - flot præsentation på Katedralskolen

Roskilde Avis - 23. november 2017 kl. 17:30 Af Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præsentationen af Roskildes årbog 'Jul i Roskilde' torsdag på Roskilde Katedralskolen blev 'alle tiders' arrangement - eller i hvert fald det mest vellykkede, som den gamle redaktør fra kan huske i mange år.

For 91. gang udkom det traditionsrige julehæfte med artikler om stort og småt fra den gamle domkirkeby, udgivet af Grønagers Grafiske og famlien Schneider, repræsenteret af den gamle bogtrykker Per, hustruen Tove og datteren Marianne, der nu har overtaget ansvaret for den daglige drift.

Hovedemnet i årets udgave netop var Roskilde Katedralskole, der havde sat alle sejl til i gymnasiets store aula, hvor 150 mennesker var mødt frem. Underholdningen blev leveret af en fint sammenspillet gruppe elever på skolen, som bl.a. gav Arethe Franklin-numre.

Rektor Claus Niller noterede, at julehæftet nærmer sig de 100 år, men det batter jo ikke så meget i forhold til den historiske katedralskole, der snart fylder 1000 år i 2020.

- Skolen mente vel nok, at domkirken burde være flyttet med ud til Holbækvej i 1979 til de nye lokaler på den gamle ekcerserplads på Holbækvej. Men i stede fik vi mange år senere et Kvickly, og der er sikkert også flere kunder, sagde han drillende til bl.a. domkirkens afgående præst Paul Kofoed Christiansen.

Bevæget Joy

Derefter gav rektor ordet til Roskildes borgmester Joy Mogensen, der netop er blevet genvalgt med stort flertal, og som ikke er blevet mere fin på den, end hun blev lidt våd i øjnene efter den introduktion.

- Jeg kan jo ikke gøre alt det her uden alle jer, forklarede hun forsamlingen.

- Nogle vil nok nedladende sige, at her er Korsbæk nu samlet igen. Men I og mange flere repræsenterer jo meget mere end det:

- Nemlig et lokalsamfund, hvor man holder sammen og vil hjælpe hinanden. Det er en vigtig kvalitet, som vi skal holde fast i og udvikle.

- Roskilde er en historisk by, men den har også forstået at bevæge sig, så vi stadig kan følge med i fremtiden.

- Derfor har vi besluttet at bruge det slogan, der hedder 'Alle tiders Roskilde'. Udtrykket må ikke forstås i den lidt platte betydning 'fantastisk', der hurtigt bliver tømt for mening, når det bliver brugt for tit.

- Nej vi vil have et Roskilde med den betydning, at byen kan klare sig til 'alle tider', forklarede borgmesteren.

Så fortsatte underholdningen, og rundt om ved bordene var der god tid og plads til, at folk fra mange forskellige dele af livet i Roskilde kunne nå at tale samme. Lige fra handel og erhverv, over den tidligere festival-leder Leif Skov, til bankmænd, politikere og alt muligt andet godtfolk.

tk 'Jul i Roskilde' kan købes i de lokale boghandler og koster 99 kroner.