Formanden for Sjællands Regionsråd Heino Knudsen (S) og alle de øvrige partier er blevet enige om regionens budget for 2021.

Send til din ven. X Artiklen: Alle er med i regionens budgetforlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle er med i regionens budgetforlig

Roskilde Avis - 02. september 2020 kl. 15:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Sjællands Regionsråd Heino Knudsen (S) og de øvrige partier i forsamlingen på 41 medlemmer kunne onsdag eftermiddag præsentere et usædvanligt resultat, hvor alle er med i et nyt budgetforlig for 2021.

Følgende partier er repræsenteret i regionsrådet, der først og fremmest får for hospitaler og sundhedsvæsen på Sjælland: S-V-DF-K-SF-El-R og LA.

For Heino Knudsen er enigheden om regionens økonomi og aktiviteter i det kommende år et godt politisk resultat. De øvrige partier har også vist styrken ved et samarbejdende folkestyre og en vilje til at få indflydelse på resultaterne ved at deltage i forliget.

Regionens samlede budget er på 21 mia. kroner, og hovedsigtet er at fortsætte en omstilling og modernisering af sundhedsvæsenet, så man f.eks. kan tage sig af flere ældre og kronisk syge.

Blandt de nye initiativer er en bedre behandling af patienter med blodprop i hjernen, kortere ventetid til høreapparater samt ekstra ressourcer til psykiatrien.

- Dygtige og tilfredse medarbejdere i et godt arbejdsmiljø er ubetinget vejen frem, når det gælder om at skabe et bedre sundhedsvæsen, siger Heino Knudsen.