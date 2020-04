Allan Ohms er optaget af, hvordan Roskildes borgere kan være med til at redde kultur- og handellivet i hjembyen. (Arkivfoto: Erling J.)

Allan Ohms skriver om: Corona-krisens budskab til Roskilde

Roskilde Avis - 24. april 2020

Egentlig har jeg ikke lyst til at tale coronakrise.

Mediernes overdækning gennem alt for mange uger er for meget for de fleste, men jeg har en god begrundelse for at gøre det: Nemlig spørgsmålet "hvad kan vi lære af krisen"?

Tillad mig at tage fat i ét vigtigt område: detailhandelen. Vi tager den som en selvfølge, men lad os nu se alvorligt på det og lad os agere derefter.

Krisen har vist, at kædeforretninger - hvis vi tager det over én kam - er værre for byen end jeg troede. Tag Bestseller, hvor man først stikker formuer i et holdingselskab, så lukker man butikkerne, fyrer 750 medarbejdere og fortæller, at man da for resten heller ikke vil betale husleje.

Vi ser Flying Tiger, der også stopper huslejebetalingen, ejet af samme kapitalfond, som kørte BR i sænk. Vi husker vel også alle sammen, at julebelysningen var ved at kikse, fordi en række kædebutikker ikke ville deltage i betalingen.

Vil vi støtte den slags illoyale forretningsdrivende - jeg vil ikke - lad os få en klarere markering af sammenholdet også på dette punkt.

Det skal siges, at der naturligvis også findes ansvarlige kædebutikker, men ulemperne ved kæderne er større end fordelene. Mit ærinde er ikke her at argumentere om de mange dårlige ting ved de fleste kædebutikker - mit sigte er et andet:

Husk specialbutikkerne

Vi skal være himmelhenrykte og taknemmelige for at Roskilde ikke kun har kædebutikker. Lad os derfor lige standse op, trække vejret og reflektere. Vil vi gerne beholde vores specialbutikker og ordentlige kædebutikker? Ja, svarer alle jeg spørger.

Og hvad skal vi så gøre? Vi skal blive bedre til at handle i disse butikker og i det hele taget til at bruge vores by med dens gode restauranter, caféer, øl- og vinbarer, kulturliv og lokalpresse.

Vi behøver ikke betale 5.000 kroner for at spise myrer på en Michelin-restaurant, når vi kan gå på Rådhuskælderen, Mumm, Bryggergården, Pibers eller Vigen. Vi behøver ikke vælge Paté Paté i den hvide by, når vi har Prop, Skänk og Vivino.

Vi behøver ikke tage til Mikkeler & Friends, når vi har Røde Port, Gustav Wied, Klosterkælderen og Musicon Mikrobryggeri.

Hvorfor tage til torvehallerne, når vi har Persillepigen, torvehandelen onsdag og lørdag, Caseus og Slagter Frimann. Hvorfor købe fisk på nettet, når vi har Kubert i Støden og Bornholmeren på Stændertorvet? Hvorfor Kjær Sommerfeldt, når Den Franske Vinhandel i mere end 135 år har haft mange tusinde flasker på lager?

Hvorfor købe symaskinen på nettet, når vi i Roskilde har Symaskine Shoppen, en fantastisk specialforretning?

Hvorfor købe guld i København, når vi har haft Andersen&Enig siden 1885. Hvorfor købe lingeri i en kædebutik, når vi har specialbutikken ID Lingeri. Møbler og udstyr i IKEA, når vi har Cream i gågaden og vi har haft Jørgen C. Nielsen i mere end 100 år eller DesignCenter.

Hvorfor købe maling i en kædebutik, når vi i en menneskealder har haf Farvehuset på Helligkorsvej? Tøj hos Bestseller, når vi har Monpol, Zander, Rud&Vester, Aage Müller, Ringdal. Ure i Schweiz, når vi har Stasig Uhrlager?

Kultur med nyheder

Roskilde har også et godt kulturudbud. ROMU, Vikingeskibsmuseet, Domkirken, Gimle, Ragnarock, Museet for Samtidskunst, Palæet, Byens Hus og Sagnlandet - husk også det inden du køber billet i hovedstaden. Inviter dine venner til Roskilde.

BEC havde engang det glimrende motto: "Stå af i Roskilde, din kone vil elske dig for det".

Husk og værdsæt også en anden af Roskildes fordele: vi har to glimrende lokale aviser. Dagbladet, der udkommer hver dag. Og Roskilde Avis, der udkommer gratis til alle. Det er kun få byer beskåret, og det er slet ingen selvfølge.

Tegn et abonnement på Dagbladet og annoncér i begge aviser, så vi kan beholde dem. De er vigtige for byens fremtid.

Sådan kunne jeg blive ved, men pladsen tillader ikke, at jeg nævner alt og alle. Det vigtige er, at vi skal spørge os selv om vi er villige til at handle på vores ønsker om et rigt og velassorteret udbud i Roskilde. Vil vi huske det? Vil vi aktivt vælge til?

Et lokalt tilvalg

Jeg siger ikke, at det er skamfuldt at handle på nettet - jeg siger vi skal tænke over hvad vi gør og fordele vores indkøb og støtte op om de specialbutikker vi gerne vil støtte.

I en travl hverdag kan det være lokkende at købe det hele i Netto - men hvis du vil investere i din by, så brug 20 minutter mere og fordel dine indkøb, f.eks. til en lokal slagter, en lokal vinhandler, en lokal delikatesse og en lokal grønthandler. Så støtter du det, som vi alle er så glade for. Valget er dit og mit.

Jeg spørger - og indbyder til dialog - vil du være med til aktivt at støtte op om det lokale?

Fortæl hvordan du og din virksomhed vil gøre det. Og til detailhandlere, kulturliv osv: tag del i debatten og fortæl os, hvad vi kan gøre. Når vi forhåbentlig kommer ud på den anden side af covid-19 ser verden anderledes ud, også i Roskilde. Lad os gøre noget ved det. Dialog fremmer forståelse og udvikling.

Os der elsker Roskilde

Jeg har som et lille initiativ startet Facebookgruppen "Os der elsker Roskilde" (den grammatiske fejl er med overlæg). Her deles gode ting om vores by.

Hver morgen lægger jeg et nyt foto på Facebook med motiv fra "min" by. Jeg skriver om byen, hvor jeg kan komme afsted med det. Og i min forretning gør vi en aktiv indsats for at promovere byen.

Vi har mange kunder, som kommer fra andre byer, navnlig København og Nordsjælland. Mange af dem skal tage tilløb, fordi der er længere fra Rungsted til Roskilde end omvendt, men når de gør det, er glæden stor. "Det vidste vi da slet ikke", hedder det, når mine kunder har fulgt min opfordring og har handlet lokalt.

Jeg sender mine kunder en mail med omtale af byens mange muligheder. Hvis andre gerne vil modtage denne mail sender jeg den gerne. Den er lavet for at blive brugt og for at støtte vores lokale handelsliv. Skriv mail til ao@forumadvokater.dk og skriv i emnefeltet "Allans Roskilde-guide". Så sender jeg den straks.

Deltag i debatten og fortæl, hvad du og din virksomhed gør.

Og til sidst: jeg siger jer af hjertet tak - alle jer, der i detailhandelen, café- og restaurant og kultursektoren, på redaktionerne og på arbejdspladserne generelt beriger vores by. Det er en hård tid for Jer og Jeres medarbejdere. Vi vil klare den - sammen.

