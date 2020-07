Se billedserie Algade 31 står foran en større renovering efter at foreningen Realdania har givet syv millioner kroner og Roskilde Kommune 3,5 millioner kroner til projektet. Foto: Jan Partoft

Algade 31 skal peppes op for millioner

Roskilde Avis - 14. juli 2020 kl. 11:35 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kreativt hus for børn i Algade 31 har kun været gennem småforbedringer siden huset blev taget i brug for små to år siden. Inden da havde huset i gennem en lang årrække været brugt af aftenskolerne. Oprindelig var huset bygget som bolig for klosterforvalteren på Roskilde adelige Jomfrukloster.

Nu er der kommet penge til huse. Roskilde Kommune har bevilliget 3,5 millioner kroner til ombygningen og foreningen Realdania har givet syv millioner kroner til projektet.

Nytænkende Realdania har ifølge projektchef Björn Emil Härtel givet pengene da: "Kreativt hus for børn er nytænkende, og med sin centrale placering ved Algade kan huset give plads til endnu mere liv i bymidten. Som mødested kan huset også fungere som bindeled mellem handelslivet og som børnenes indgang til Roskildes kulturliv. Vi ser et stort potentiale i huset - ikke mindst for, hvordan man kan give nyt liv til en historisk ejendom, så den i endnu højere grad bidrager positivt til Algade, byens liv og byens særlige kulturhistorie."

- Vi har endnu et par ansøgninger ude hos et par fonde, siger Line Røijen, der er leder af Kreativt hus for børn.

- Hvis vi de fem millioner kroner ekstra der er søgt om, kan vi få udløst det fulde potentiale i huset, men nu har vi penge til at sætte gang i projektet. I første omgang skal arkitekterne lave tegningerne og beregningerne, før end håndværkerne kan komme i gang. Hvis alt går vel er det i foråret 2021.

Magisk hus Ønskerne er mange til hvordan huset skal indrettes, men det skal ske, så man stadig er klar over at det er et gammelt og bevaringsværdigt hus.

- Huset er tegnet af samme arkitekt som har tegnet Tivolis hovedindgang og Nimb, siger Line Røijen.

- Så det nye skal ske i respekt for alle de værdier som huset har. Når børnene kommer ind i huset, så siger de at er ligesom magisk, og det skal vi bevare.

Line Røijen kunne godt tænke sig at kælderen blev indrettet til garderobe, madpakkerum og et grovværksted. På 1. sal skal der åbnes op til kip, så rummene kan bruges til aktiviteter, udstillinger og arrangementer.

- Vi vil også meget gerne have åbnet mere op til Algade, så man kan se huset og det bliver en del af livet i gaden. Det har jo engang været en bolig, så der er hegn ud mod Algade, det vil vi gerne have væk. Der skal også åbnes mere op, så man kan se ned mod klosteret fra Algade.

På stykket mellem Reidls hus og Algade 31 er der blevet åbnet op og indrettet udearealer.

- De bliver brugt rigtig meget af børn og voksne, og det er et eksempel på, hvordan der kan blive ved hele huset, siger Line Røijen.

- Huset skal være med til at skabe mere byliv, og det bliver muligt når huset er blevet renoveret og åbnet ud mod Algade.