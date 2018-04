Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Aktive indbrudstyve

Roskilde Avis - 03. april 2018

Påsken har budt på en del anmeldelser på indbrud i Roskilde-området. Et enkelt af dem havde en 'lykkelig udgang'. Det var et indbrud i gang på Kattingevej i Herslev sent påskenat, lød meldingen til politiet. Da politifolkene kom til stedet, fandt de huset beboere og ikke indbrudstyve. Beboerne var kommet tidligere hjem end de havde oplyst til naboerne, der havde slået alarm. Selv om det var en falsk alarm, kalder politiet hændelsen for god nabohjælp.

En lang række andre huse slap ikke så heldigt fra besøget af indbrudstyve.

I Ågerup var der i løbet af påsken indbrud i en vuggestue. Tyven kom ind ved at smadre en rude i en havedør. Med sig ud, to tyven en førstehjælpskasse.

På Karavelvej i Jyllinge brød en tyv ind via et vindue. Her blev der stjålet elektronik, en PH-lampe, smykker og tøj.

På Gammel Trekronervej blev der stjålet LP-plader og en elkedel. Tyven var kommet ind via et køkkenvindue.

På Fasanvej forsynede indbrudstyven sig med et righoldigt udvalg af huset elektronik, en rygsæk, vinglas, bestik og en PH-lampe.

På Køgevej benyttede en tyv sig af at lejlighedens indehaver var i vaskekælderen uden at have låst døren til lejligheden. Udbyttet blev en pose med gammel medicin, der var pakket ned til aflevering.

I Englerup blev et hus totalt gennemrodet, efter at en tyv var kommet ind via et vindue. Blandt udbyttet var der blandt andet et gps-ur.

